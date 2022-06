BRUNCH AU CHÂTEAU Manderen-Ritzing Manderen-Ritzing Catégories d’évènement: 57480

Manderen-Ritzing 57480 Manderen-Ritzing 30 EUR Les dimanches 7 août et 18 septembre, la chef Mélanie Gonzalez met les petits plats dans les grands pour un brunch uniquement concocté à partir de produits frais de la région. Venez déguster et apprécier ses talents labélisés « Qualité MOSL » ! Le tarif comprend entrée, plat, dessert, une boisson soft et un café.

Mélanie GONZALEZ TRAITEUR uniquement sur réservation au 03 87 35 03 83 • 06 83 67 04 15. +33 3 87 35 03 83 Manderen-Ritzing

