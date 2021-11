Chailly-sur-Armançon Chailly-sur-Armançon Chailly-sur-Armançon, Côte-d'Or Brunch au Château de Chailly Chailly-sur-Armançon Chailly-sur-Armançon Catégories d’évènement: Chailly-sur-Armançon

Côte-d'Or

Brunch au Château de Chailly Chailly-sur-Armançon, 13 février 2022, Chailly-sur-Armançon. Brunch au Château de Chailly Chailly-sur-Armançon

2022-02-13 – 2023-12-31

Chailly-sur-Armançon Côte-d’Or Chailly-sur-Armançon Succombez au copieux brunch du Château de Chailly ! Toute l’année, des produits frais et régionaux, un plat chaud, un buffet de desserts et des boissons à discrétion. (Crémant inclus !) reservation@chailly.com +33 3 80 90 30 30 Succombez au copieux brunch du Château de Chailly ! Toute l’année, des produits frais et régionaux, un plat chaud, un buffet de desserts et des boissons à discrétion. (Crémant inclus !) Chailly-sur-Armançon

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chailly-sur-Armançon, Côte-d'Or Autres Lieu Chailly-sur-Armançon Adresse Ville Chailly-sur-Armançon lieuville Chailly-sur-Armançon