Brunch Atelier – Ecriture créative par art movible Môm’artre 18 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Brunch Atelier – Ecriture créative par art movible Môm’artre 18, 20 novembre 2022, Paris. Le dimanche 20 novembre 2022

de 13h00 à 16h00

. payant Tarif Unique: 35€

Venez découvrir de nouvelles façons de créer via l’écriture !Découverte artistique, atelier pratique et gourmandises ! Un atelier d’écriture innovant, une découverte ludique et créative. Sautez le pas, trouvez vos mots. Vous pourrez également vous essayer à la calligraphie. – Faire une histoire, un poème avec sa réserve de mot – Calligrammes : Un mot, une phrase, un poème… la calligraphie peut devenir un dessin. Suivant les formes d’un dessin, l’écrit peut remplacer le trait et créer des volutes graphiques originales. Savoir écrire librement en respectant un texte, son sens suivant les contours d’un dessin. – Réécrire des textes avec des procédés spécifiques pour développer sa créativité et jouer avec la langue – Âme de poète : découvrir le Haïku – Partager et lire des textes mais aussi jouer avec (par exemple, illustrer ce qu’on entend, ou ressent). Môm’artre 18 2 rue de la barrière blanche 75018 Paris Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-brunch-atelier-ecriture-creative-444640811637 0649528014 artmovible@gmail.com https://www.eventbrite.fr/e/billets-brunch-atelier-ecriture-creative-444640811637

