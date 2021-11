BRUNCH AND CRAFT – exposition vente collective d’artisanat d’art Rots, 2 décembre 2021, Rots.

BRUNCH AND CRAFT – exposition vente collective d’artisanat d’art Rots

2021-12-02 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-18 17:00:00 17:00:00

Rots 14980 Rots

Du 02 au 18 décembre, l’équipe du Billy and Co Brunch fête Noël en bonne compagnie ! Tous les jeudi, vendredi et samedi de décembre, la Ferme de Billy à Rot accueille quelques-uns de nos talentueux artisans pour une expo vente atypique.

Vous y rencontrerez les céramiques de Polen, le mobilier d’Atelier Recycl’ et Bois, la laine normande d’Atelier La Filière, les tissages d’Atelier, les kokédamas d’Alice et la maroquinerie d’Atelier Le Gagneur…

C’est le moment d’allier plaisir gustatif, moment convivial entre potes ou en famille et achats de Noël dans un lieu cosy, à la croisée des chemins entre campagne et ville, à deux pas de Caen. Psst… Pensez à réserver votre brunch !

Source : Blow’in Normandie

Du 02 au 18 décembre, l’équipe du Billy and Co Brunch fête Noël en bonne compagnie ! Tous les jeudi, vendredi et samedi de décembre, la Ferme de Billy à Rot accueille quelques-uns de nos talentueux…

https://www.blowinnormandie.fr/brunchncraft

Du 02 au 18 décembre, l’équipe du Billy and Co Brunch fête Noël en bonne compagnie ! Tous les jeudi, vendredi et samedi de décembre, la Ferme de Billy à Rot accueille quelques-uns de nos talentueux artisans pour une expo vente atypique.

Vous y rencontrerez les céramiques de Polen, le mobilier d’Atelier Recycl’ et Bois, la laine normande d’Atelier La Filière, les tissages d’Atelier, les kokédamas d’Alice et la maroquinerie d’Atelier Le Gagneur…

C’est le moment d’allier plaisir gustatif, moment convivial entre potes ou en famille et achats de Noël dans un lieu cosy, à la croisée des chemins entre campagne et ville, à deux pas de Caen. Psst… Pensez à réserver votre brunch !

Source : Blow’in Normandie

Rots

dernière mise à jour : 2021-10-29 par