Brunch afro avec Mamady Diabate Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Brunch afro avec Mamady Diabate Le 360 Paris Music Factory, 10 avril 2022, Paris. Brunch afro avec Mamady Diabate

Le 360 Paris Music Factory, le dimanche 10 avril à 12:00

Artiste guinéen, Mamady Diabaté est l’une des étoiles montantes dans le firmament de la musique moderne africaine. En effet, malgré son jeune âge, il a déjà collaboré avec plusieurs artistes africains confirmés comme Sékouba Bambino, Sékou Bembeya, Amadou Sodia, Sayon Camara, Youssouf Karembé ou Kora Jazz Band. Il puise son inspiration dans la grande musique mandingue qu’il adapte aux rythmes modernes de nos jours : Blues, Afrobeat, Rock, Funky, Salsa… Les Brunch Musicaux du 360 Carrefour des musiques et cultures du monde, nous vous donnons rendez-vous les dimanches, à partir de midi pour un rendez-vous live de grande qualité. Notre terrasse ensoleillée et notre espace de restaurant seront rythmés par des sonorités éclectiques allant du jazz à la musique traditionnelle persane, de la samba brésilienne à la rumba cubaine, du Gwo Ka antillais aux tambours mandingues…En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour célébrer le spectacle vivant autour d’une tapas méditerranéenne et d’une boisson rafraîchissante, dans un quartier populaire ouverts à tous. Accès dans les mesures sanitaires. – Forfait brunch + musique de 25€ OU – Participation musique hors brunch : 10€ – Réservations garanties jusqu’à 13h30. Si annulation, merci de nous prévenir par téléphone. Brunch Musical Africain Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T12:00:00 2022-04-10T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 32 Rue Myrha, 75018 Paris Ville Paris lieuville Le 360 Paris Music Factory Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Brunch afro avec Mamady Diabate Le 360 Paris Music Factory 2022-04-10 was last modified: by Brunch afro avec Mamady Diabate Le 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory 10 avril 2022 Le 360 Paris Music Factory Paris Paris

Paris