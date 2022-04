Brunch afro avec Djeli Moussa Condé Le 360 Paris Music Factory, 24 avril 2022, Paris.

Brunch afro avec Djeli Moussa Condé

Le 360 Paris Music Factory, le dimanche 24 avril à 12:00

DISTRIBUTION Djeli Moussa Condé · kora et chant Condé est issu d’une famille de griots et apprend très jeune l’art du chant et de la kora. Pendant quatre ans le maître Lamine Sissoko lui enseigne cet instrument et la culture musicale de son pays. Très doué, Djeli se voit décerner par l’Unesco le diplôme de participation au premier Festival de Kora d’Afrique de l’Ouest à Conakry. Déjà, il commence à exprimer ses talents de compositeur. Il part ensuite a l’aventure, durant plusieurs années, à travers l’Afrique de l’ouest. Djeli Moussa arrive à Paris en 1993, où il décide de s’installer afin d’y découvrir les nombreuses influences musicales qui y coexiste. Sans papiers, il est parrainé par Bernadette Lafont et Musiciens sans frontières et aura son titre de séjour après une longue lutte. Il va alors collaborer avec des artistes comme Manu Dibango (Wakafrica), Salif Keïta, Richard Bona (Kalaban koro), Mory Kante, Alpha Blondy, Cesária Évora, Hank Jones, Cheick Tidiane Seck (Sarala), Sekouba Bambino (Le destin, Sinikan…), Mangala (Réexpédition) et Amy Koïta. — Les Brunch Musicaux du 360 Carrefour des musiques et cultures du monde, nous vous donnons rendez-vous les dimanches, à partir de midi pour un rendez-vous live de grande qualité. Notre terrasse ensoleillée et notre espace de restaurant seront rythmés par des sonorités éclectiques allant du jazz à la musique traditionnelle persane, de la samba brésilienne à la rumba cubaine, du Gwo Ka antillais aux tambours mandingues…En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour célébrer le spectacle vivant autour d’une tapas méditerranéenne et d’une boisson rafraîchissante, dans un quartier populaire ouverts à tous. Accès dans les mesures sanitaires. – Forfait brunch + musique de 25€ OU – Participation musique hors brunch : 10€ – Réservations garanties jusqu’à 13h30. Si annulation, merci de nous prévenir par téléphone.

Brunch musical au 360

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T12:00:00 2022-04-24T15:30:00