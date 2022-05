[Brunch accompagné de musique live], 12 juin 2022, .

[Brunch accompagné de musique live]

2022-06-12 – 2022-06-12

Tribute to Elvis Presley par Mudcats trio, avec Ghali au chant & à la guitare, Françoise au piano & aux choeurs et Marius à la batterie & aux choeurs. Formant un groupe du plus pur style des années 50 au répertoire de vrais Rocks des pionniers qui s’écoute, se vit et se danse.

Tribute to Elvis Presley par Mudcats trio, avec Ghali au chant & à la guitare, Françoise au piano & aux choeurs et Marius à la batterie & aux choeurs. Formant un groupe du plus pur style des années 50 au répertoire de vrais Rocks des pionniers qui…

Tribute to Elvis Presley par Mudcats trio, avec Ghali au chant & à la guitare, Françoise au piano & aux choeurs et Marius à la batterie & aux choeurs. Formant un groupe du plus pur style des années 50 au répertoire de vrais Rocks des pionniers qui s’écoute, se vit et se danse.

dernière mise à jour : 2022-05-20 par