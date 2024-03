Brunch à l’ombre des noyers dimanche 9 juin à La Noyeraie ! La Noyeraie des Borderies Saint-André-des-Combes, dimanche 9 juin 2024.

Brunch à l’ombre des noyers dimanche 9 juin à La Noyeraie ! Venez bruncher entre amis ou en famille, en plein air, sous les noyers, nous vous préparons un délicieux menu local ! Dimanche 9 juin, 11h00 La Noyeraie des Borderies

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T11:00:00+02:00 – 2024-06-09T14:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T11:00:00+02:00 – 2024-06-09T14:00:00+02:00

Venez bruncher local !

Pour fêter les JNAgri 2024, La Noyeraie des Borderies organise son 1er brunch sous les noyers !

Vous serez accueillis dans un lieu aussi insolite que magique, notre verger en agriculture biologique de noyers de 20 hectares, à l’ombre ou au soleil, c’est vous qui choisirez, et nous on s’occupe du reste ! L’équipe sera aux petis soins et vous préparera un délicieux menu 100% produits locaux, un large choix de boissons chaudes et de jus de fruits locaux, petits plats salés et sucrés pour toute la famille et entre 2 tartines, vous pourrez jouer ou vous relaxer en admirant la belle nature que nous préservons tout au long de l’année. Nous serons là pour vous renseigner sur notre façon de produire les noix si vous avez envie d’en savoir un peu plus sur notre merveilleux métier.

Le tarif comprend le repas hors boissons alcoolisées. Le menu définitif sera indiqué sur la page de réservation dès que la billetterie sera ouverte.

Réservation obligatoire.

La Noyeraie des Borderies 3 chez Devaud 16100 Louzac-Saint-André Saint-André-des-Combes 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://noyeraie.com/stockists/ »}] [{« link »: « https://noyeraie.com/stockists/ »}]

locavore noix

Noyeraie des Borderies