Moulins Moulins Allier, Moulins Brunch à l’Hôtel de Paris Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Brunch à l’Hôtel de Paris Moulins, 14 novembre 2021, Moulins. Brunch à l’Hôtel de Paris Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins

2021-11-14 10:30:00 – 2021-11-14 14:00:00 Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris 21 rue de Paris

Moulins Allier EUR Bruncher à l’Hôtel de Paris : Tous les 2ème Dimanche de chaque mois !

Accompagné d’une coupe de champagne, venez déguster notre buffet garni & à volonté qui saura assouvir toutes vos envies entre amis ou famille. ha9f1@accor.com +33 4 70 44 00 58 Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Mercure Moulins Centre - Hôtel de Paris 21 rue de Paris Ville Moulins lieuville Mercure Moulins Centre - Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins