Mayenne

BRUNCH A LA FERME DE LA PREHOUILLERE La préhouillère Bouère Mayenne

2023-02-12 11:30:00 – 2023-02-12 14:00:00

Mayenne Bouère 12.5 12.5 EUR Venez participer à notre Brunch hyper gourmand le Dimanche 12 Février 2023 sur la Préhouillère.

Des produits locaux, de saison et fait maison !

Un méga buffet composé d’une partie salée ( Quiches, tartes, Sandwichs, Salades Composées, Charcuterie, Fromages, Œufs, Soupes…) et d’une partie sucrée (Gâteaux, Viennoiseries, Pain, Brioche, Crêpes, Mousse…)

Une formule comprenant :

* Buffet à volonté + 1 Boisson chaude + 1 jus frais

Tarif : 29.50 € par adulte / 12.50 € enfant jusqu’à 12 ans.

Et sur place, une carte de boisson d’ici (Vins & cidre )

Prolongez l'après midi avec un jeu de société en famille ou si la météo le permet d'une balade au bord de l'étang et de la mini ferme.) Brunch à la ferme laprehouillere@hotmail.com +33 7 87 87 41 95

