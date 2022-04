Brunch à la Cabane à plantes Sennevières Sennevières Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-05-01 – 2022-05-01

Sennevières Indre-et-Loire Nous vous proposons un Brunch comme on les aime avec un buffet bien garni de mets gourmands.

Quelques exemples : Brioches maison au géranium rosat, Oeufs brouillés à l’Oxalis, Truite fumée de Brenne, Granola maison, salade du jardin, fromages de brebis, gâteau vapeur… et infusions, chocolat chaud au lait fermier.

Buffet à déguster à volonté

Salés, sucrés, boissons chaudes.

(vins en supplément)

