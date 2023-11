BRUNCH · William Chabbey & Gilles Barikosky Peniche Marcounet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

12h – Entrée libre, réservation conseillée Guitare : William Chabbey Saxo : Gilles Barikosky Orange pressée, jus de pommes ou citronnade. Boisson chaude, assortiment de pains et viennoiseries, confitures. Brunch Terre 28€ (+5€ pour concert) Jambon blanc aux herbes, saucisse de Morteau, rillettes de poulet, Œufs brouillés Bol de granola ou brioche perdue Brunch Mer 28€ (+5€ pour concert) Saumon Fumé & crème ciboulette, rillettes de thon, œufs de truite Œufs brouillés Bol de granola ou brioche perdue Brunch Végétatien 28€ (+5€ pour concert) Velouté de saison ou lasagne végétarienne Bol de granola ou brioche perdue – Supplément possible – Oeuf brouillé – 5€ Potatoes – 5€ Saumon fumé – 6€ Saucisse de morteau – 6€ – Sucré – Cake sucré du moment 5€ Brownie chocolat 5€ Brioche perdue 5€ Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/brunch-william-chabbey-gilles-barikosky/?event_date=2024-01-28

