de 12h00 à 15h00

.Tout public. gratuit

12h – Entrée libre, réservation conseillée Philippe Dervieux et Olivier Defays jouent régulièrement en duo dans un fameux bar américain du quartier de l’Opéra. Au fil de ces prestations ils ont monté un répertoire très varié mettant à profit le large spectre stylistique que possède P.Dervieux de Fats Waller à Bill Evans en passant par la bossa nova de Jobim. Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/brunch-olivier-defays-philippe-dervieux-janvier/?event_date=2024-01-14

