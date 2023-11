BRUNCH · Les douces cordes Peniche Marcounet Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 12h00 à 15h00

.Tout public. gratuit

12h – Entrée libre, réservation conseillée

Romain Brizemur

Romain Brizemur étudie parallèlement la guitare jazz et la guitare classique. D’abord initié par son père, il poursuit ses études « classiques » avec Javier Quevedo à Saint-Germain-en-Laye où il obtient ses prix de guitare classique, musique de chambre, harmonie et contrepoint. Il travaille la guitare jazz auprès de l’inévitable Pierre Cullaz, référence absolue pour nombre de guitaristes. Il enregistre une dizaine d’albums, dont deux avec Didier Lockwood, et plus récemment avec Claude Tissendier. Il est l’auteur d’un mémoire sur le chiffrage américain.

Caroline Cartier

Caroline Cartier a étudié au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint Germain en Laye (78) dans la classe du maître espagnol Javier Quevedo, où elle obtient les médailles d’or de guitare et de musique de chambre en 1998, ainsi qu’un prix de perfectionnement en 2001. Elle fait alors la rencontre d’Alberto Ponce et suit son enseignement à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Elle y reçoit la licence de concert en 2003. Concertiste depuis de nombreuses années, Caroline Cartier se produit en France et à l’étranger (Italie, Espagne, Allemagne, Bosnie-Herzégovine) et participe à des festivals au sein de diverses formations : avec violon ou flûte, en quatuor, trio, duo de guitare et en solo. Elle a enregistré plusieurs disques : en solo, en duo et en quatuor. Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur, elle enseigne la guitare au conservatoire d’Alfortville (94).

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/brunch-les-douces-cordes/?event_date=2023-12-17

