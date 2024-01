BRUNCH · Lana Gray & Sidney Rodrigues Peniche Marcounet Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 12h00 à 15h00

.Public adultes. payant – : 33 EUR

« Là où il y a des rêves, de l’amour et de l’inspiration, vous ne pourrez pas vous tromper. »

Le parcours de Lana GRAY semble avoir été éclairé par cette pensée d’Ella FITZGERALD.

Lana, auteure, compositrice et interprète retrouve le guitariste et chanteur brésilien Sidney Rodrigues pour un voyage au son de standards de jazz, de musique populaire brésilienne et des compositions de la chanteuse. Sidney est considéré comme l’un des guitaristes les plus doués de sa génération. Il est souvent comparé à un « Georges Benson brésilien ». Un jazz vocal aux accents latins et swing !

Chant : Lana Gray

Guitare : Sidney Rodrigues

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/brunch-·-lana-gray-sidney-rodrigues-2/?preview_id=3010&preview_nonce=9c5b4dfa06&_thumbnail_id=1445&preview=true https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602859542 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602859542 https://link.dice.fm/S1a9e7293834

BRUNCH · Lana Gray & Sidney Rodrigues