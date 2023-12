BRUNCH · Lana Gray & Carles GR Peniche Marcounet Paris, 4 février 2024, Paris.

Le dimanche 04 février 2024

de 12h00 à 15h00

.Tout public. gratuit

12h – Entrée libre, réservation conseillée

Songerwriter et chanteuse de jazz, Lana Gray décline un univers musical aux accents swing et latin. Elle s’est toujours entourée des meilleurs musicien(ne)s dont Charlotte Gauthier, Sidney Rodrigues, Philippe Powell, Thierry Éliez, Alain Jean-Marie… Lana invite le magnifique guitariste et compositeur espagnol Carles GR, à l’univers unique et atypique, à partager un voyage musical au son du swing, du blues et de la bossa nova ! ».

Chant : Lana Gray

Guitare : Carles GR

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/brunch-lana-gray-carles-gr/?event_date=2024-02-04

BRUNCH · Lana Gray & Carles GR