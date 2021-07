Paris pont neuf Paris Brumisateurs sur les rives de Seine pont neuf Paris Catégorie d’évènement: Paris

Brumisateurs sur les rives de Seine pont neuf, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

Rafraichissez vous dans un espace de brumisation pour un moment de détente ! Tous les Jours (Sauf mauvais temps) Un espace de parabrumes arboré de plantes aquatiques pour un moment de détente rafraîchissante. (sauf mauvais temps). Rafraichissez vous dans cet espace de brumisateurs tous les Jours (Sauf mauvais temps) de 10h à 18h » TOUT PARIS PLAGES Animations -> Loisirs / Jeux pont neuf en amont Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (288m) 7 : Pont Marie (305m)

Contact :Mairie de Paris Animations -> Loisirs / Jeux

Date complète :

2021-07-10T10:00:00+02:00_2021-07-10T18:00:00+02:00;2021-07-11T10:00:00+02:00_2021-07-11T18:00:00+02:00;2021-07-12T10:00:00+02:00_2021-07-12T18:00:00+02:00;2021-07-13T10:00:00+02:00_2021-07-13T18:00:00+02:00;2021-07-14T10:00:00+02:00_2021-07-14T18:00:00+02:00;2021-07-15T10:00:00+02:00_2021-07-15T18:00:00+02:00;2021-07-16T10:00:00+02:00_2021-07-16T18:00:00+02:00;2021-07-17T10:00:00+02:00_2021-07-17T18:00:00+02:00;2021-07-18T10:00:00+02:00_2021-07-18T18:00:00+02:00;2021-07-19T10:00:00+02:00_2021-07-19T18:00:00+02:00;2021-07-20T10:00:00+02:00_2021-07-20T18:00:00+02:00;2021-07-21T10:00:00+02:00_2021-07-21T18:00:00+02:00;2021-07-22T10:00:00+02:00_2021-07-22T18:00:00+02:00;2021-07-23T10:00:00+02:00_2021-07-23T18:00:00+02:00;2021-07-24T10:00:00+02:00_2021-07-24T18:00:00+02:00;2021-07-25T10:00:00+02:00_2021-07-25T18:00:00+02:00;2021-07-26T10:00:00+02:00_2021-07-26T18:00:00+02:00;2021-07-27T10:00:00+02:00_2021-07-27T18:00:00+02:00;2021-07-28T10:00:00+02:00_2021-07-28T18:00:00+02:00;2021-07-29T10:00:00+02:00_2021-07-29T18:00:00+02:00;2021-07-30T10:00:00+02:00_2021-07-30T18:00:00+02:00;2021-07-31T10:00:00+02:00_2021-07-31T18:00:00+02:00;2021-08-01T10:00:00+02:00_2021-08-01T18:00:00+02:00;2021-08-02T10:00:00+02:00_2021-08-02T18:00:00+02:00;2021-08-03T10:00:00+02:00_2021-08-03T18:00:00+02:00;2021-08-04T10:00:00+02:00_2021-08-04T18:00:00+02:00;2021-08-05T10:00:00+02:00_2021-08-05T18:00:00+02:00;2021-08-06T10:00:00+02:00_2021-08-06T18:00:00+02:00;2021-08-07T10:00:00+02:00_2021-08-07T18:00:00+02:00;2021-08-08T10:00:00+02:00_2021-08-08T18:00:00+02:00;2021-08-09T10:00:00+02:00_2021-08-09T18:00:00+02:00;2021-08-10T10:00:00+02:00_2021-08-10T18:00:00+02:00;2021-08-11T10:00:00+02:00_2021-08-11T18:00:00+02:00;2021-08-12T10:00:00+02:00_2021-08-12T18:00:00+02:00;2021-08-13T10:00:00+02:00_2021-08-13T18:00:00+02:00;2021-08-14T10:00:00+02:00_2021-08-14T18:00:00+02:00;2021-08-15T10:00:00+02:00_2021-08-15T18:00:00+02:00;2021-08-16T10:00:00+02:00_2021-08-16T18:00:00+02:00;2021-08-17T10:00:00+02:00_2021-08-17T18:00:00+02:00;2021-08-18T10:00:00+02:00_2021-08-18T18:00:00+02:00;2021-08-19T10:00:00+02:00_2021-08-19T18:00:00+02:00;2021-08-20T10:00:00+02:00_2021-08-20T18:00:00+02:00;2021-08-21T10:00:00+02:00_2021-08-21T18:00:00+02:00;2021-08-22T10:00:00+02:00_2021-08-22T18:00:00+02:00

Mairie de Paris / JB Gurliat

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu pont neuf Adresse en amont Ville Paris lieuville pont neuf Paris