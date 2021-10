BRUMES (version hors les murs) Lycée CHarlotte Delbo Dammartin en Goele, 5 octobre 2021, Dammartin-en-Goële.

BRUMES (version hors les murs)

du mardi 5 octobre au mercredi 6 octobre à Lycée CHarlotte Delbo Dammartin en Goele

Entre récit, cinéma et concert, BRUMES est le voyage introspectif d’une adolescente en fugue. Un proverbe malien dit que le chemin le plus court pour aller d’un point à un autre n’est pas la ligne droite, c’est le rêve. Brumes est en « cavale » et au cours de sa cavale elle développe un regard onirique sur le monde qui l’entoure. Elle commence par se livrer comme une boxeuse face au sac de frappe avec force et sans concession,puis elle déploie ses paysages intérieurs plus doux, plus sensibles. Au cours de son périple solitaire, telle la petite fille aux allumettes, elle va convoquer des voix familières et quelques fantômes… Plus qu’une fugue, BRUMES est un cheminement introspectif, une exploration à l’intérieur de soi. Distribution : Conception, ecriture et mise en scène :Sandrine Nicolas Interprétation : Aurélia Arto Création musicale : Théo Girard Création vidéo : Camille Sauvage et Linda Arzouni Scénographie Vidéo : Nathalie Cabrol Chorégraphie : Ingrid Estarque Création lumière : Leslie Horowitz et Charlotte Poyé régie lumière/vidéo : Charlotte Poyé Régie son : Julien Reboux et Simon Denis Diffusion : Christelle Dubuc Production : Sophie Suissa Production : Compagnie Echos Tangibles Coproductions : l’Espace Germinal à Fosses, l’Espace Sarah Bernhardt à Goussainville et Le Théâtre de Rungis. Soutiens : Théâtre de Jouy à Jouy le Moutier, Théâtre du Hublot à Colombes, La Barbacane à Beynes, La Barcarolle à Saint-Omer, L’Etoile du Nord à Paris, le Festival « On n’arrête pas le Théâtre », le Festival Rumeurs Urbaines, le Théâtre Berthelot à Montreuil, les Cinémas93, le département de Seine Saint-Denis dans le cadre du dispositif « L’Art au Collège ». Le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Région Île de France, la Ville de Paris et la Direction Régionales des Affaires Culturelles d’Île de France (aide à la relance).

Entrée Libre

Echos Tangibles – Sandrine Nicolas

Lycée CHarlotte Delbo Dammartin en Goele 2 avenue Robert Badinter 77230 Dammartin en Goele Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne



