Concert Ensemble in Arcana Brumath, dimanche 4 février 2024.

Concert Ensemble in Arcana Brumath Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04 19:00:00

L’ensemble In Arcana est très honoré de se produire pour la première fois à Brumath et au sein même de l’Hôtel de Ville. Formé autour d’un intérêt commun pour la musique ancienne et plus particulièrement des répertoires du Baroque et de la Renaissance, l’ensemble vous invite à un voyage temporel dans un univers sonore doux et intime. Si vous ne le connaissez pas déjà, découvrez ou redécouvrez le cymbalum, instrument rare et envoûtant à cordes frappées qui est au cœur de notre répertoire, entouré de 2 voix, une flûte et un violoncelle.

Au programme Dowland, Purcell, Landi, Rameau, et bien d’autres…

Entrée libre, plateau.

EUR.

4 rue Jacques Kablé

Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est ensemble.in.arcana@gmail.com



L’événement Concert Ensemble in Arcana Brumath a été mis à jour le 2024-01-18 par Ville de Brumath