Stage d'immersion et de pratique artistique dans le cadre d'Égalité des chances, programme porté par la Comédie de Béthune. À travers des improvisations autour de scènes de la vie ordinaire ou d'extraits de pièces du répertoire mais également en s'appuyant sur la boxe comme un outil de chorégraphie de l'esquive, vous êtes invités à explorer l'impossibilité, l'absurdité et le danger de notre privation soudaine du toucher. Le stage sera aussi l'occasion de découvrir les différents métiers du spectacle : visite du théâtre, rencontre avec les membres de l'équipe… Infos, réservations

Marie Lemoine

Tél. 07 72 72 93 17

m.lemoine@mca-amiens.com MAISON DE LA CULTURE

LUNDI 11 AVRIL 2022

MARDI 12 AVRIL 2022

MERCREDI 13 AVRIL 2022

JEUDI 14 AVRIL 2022

VENDREDI 15 AVRIL 2022 DE 16 À 23 ANS,

RÉSIDENTS LES HAUTS-DE-FRANCE

SOUS CONDITION DE RESSOURCES INSCRIPTION À PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2021

SOUS CONDITION DE RESSOURCES INSCRIPTION À PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2021 Stage d’immersion et de pratique artistique dans le cadre d’Égalité des chances, programme porté par la Comédie de Béthune. À travers des improvisations autour de scènes de la vie ordinaire ou d’extraits de pièces du répertoire mais également en s’appuyant sur la boxe comme un outil de chorégraphie de l’esquive, vous êtes invités à explorer l’impossibilité, l’absurdité et le danger de notre privation soudaine du toucher. Le stage sera aussi l’occasion de découvrir les différents métiers du spectacle : visite du théâtre, rencontre avec les membres de l’équipe… Infos, réservations

SOUS CONDITION DE RESSOURCES INSCRIPTION À PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2021 +33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/brulons-les-planches-2/ Stage d’immersion et de pratique artistique dans le cadre d’Égalité des chances, programme porté par la Comédie de Béthune. À travers des improvisations autour de scènes de la vie ordinaire ou d’extraits de pièces du répertoire mais également en s’appuyant sur la boxe comme un outil de chorégraphie de l’esquive, vous êtes invités à explorer l’impossibilité, l’absurdité et le danger de notre privation soudaine du toucher. Le stage sera aussi l’occasion de découvrir les différents métiers du spectacle : visite du théâtre, rencontre avec les membres de l’équipe… Infos, réservations

