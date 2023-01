BRÛLER DES VOITURES · PIECE DE THEATRE MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 19h30 à 21h00

. payant

Qu’est ce qu’une billetterie complice ?

Une billetterie où chacun·e choisit son tarif : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€.

En réservant en ligne, par téléphone ou sur place, vous indiquez votre choix sans aucun justificatif.

La billetterie complice est également solidaire et propose des tarifs à 2€ ou la gratuité sur place, le soir même.

Portrait d’une classe moyenne qui craint le scandale. Un évènement grave révélera la mesquinerie ordinaire et obligera les protagonistes à se regarder en face. Un texte effilé qui confirme que l’enfer, c’est bien les autres.

Trois appartements londoniens où la pression monte : chez des parents en deuil de leur enfant, chez des amis après une soirée arrosée, chez un couple passionnel.

Par une maîtrise de l’agencement dramatique tout anglo-saxonne, Matt Hartley force la porte de trois appartements et fait peu à peu monter la pression au sein de trois groupes d’individus : des parents désemparés ; des ami·e·s au retour d’une soirée arrosée et tendue ; un couple cimenté par la passion et la méfiance mutuelle. Ces trois actes, se déroulant en temps réel sur une heure trente, pourraient constituer trois pièces courtes indépendantes, si ce n’était le brio avec lequel l’auteur enchevêtre les divers éléments du puzzle. Car dans ce portrait d’une classe moyenne qui vise la maîtrise de soi et craint le scandale, il introduit un évènement grave qui révélera la mesquinerie ordinaire, les compromissions quotidiennes et obligera les protagonistes à se regarder en face et tenter de retrouver leur dignité humaine… ou ce qu’il en reste.

Grâce à une langue effilée et efficace, Matt Hartley livre un texte virtuose, véritable boîte à jeu pour les acteurs : ces trois huis clos confirment que l’enfer, c’est bien les autres.

—————————————————-

Texte : Matt Hartley

Metteuse en scène : Pamela Ravassard

Compagnie : Les Théâtronautes

Distribution :

– Anne Cécile Barau : Stacey

– Thomas Moreno : Tom

– Johann Auger : Joanne

– Véronique Chekroun : Colin

– Andréa Fulconis : Cassie

– Fabien Jullia : Jack

– Penelope Belzeaux : Jessica

– Clotilde Avel : Lauren

– Sandrine Nedelec : Amy

– Aymeric Cormerais : Terry

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

