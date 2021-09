Saint-Denis Théâtre Gérard Philipe,CDN de Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Brûlé·e·s Théâtre Gérard Philipe,CDN de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Brûlé·e·s Théâtre Gérard Philipe,CDN de Saint-Denis, 13 octobre 2021, Saint-Denis. Brûlé·e·s

du mercredi 13 octobre au samedi 16 octobre à Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis

Cinq adolescents se retrouvent enfermés dans un collège. Ilham, sa bande de dealers et Minah, bouc émissaire de la classe. Cette situation va donner lieu à des échanges inédits, où les aprioris sont bousculés et les rapports de forces bouleversés. Le pouvoir d’Ilham s’effondre alors que Minah n’est pas l’enfant modèle attendu… Brûlé·e·s met en jeu ce moment de vie qu’est l’adolescence, période fondatrice de la construction de notre regard sur nous même et sur le monde. Les comédien·ne·s embarquent le public dans une opération théâtrale commando où les rôles circulent d’une corporalité à l’autre pour mieux éclairer les ressorts de la stigmatisation sociale. Brûlé·e·s a pour objectif d’être jouée partout, dans les locaux d’écoles, d’associations, halls des théâtres, plateaux… Teaser: [[https://vimeo.com/536359097](https://vimeo.com/536359097)](https://vimeo.com/536359097)

Sur inscription

LA BASE / Tamara Al Saadi Théâtre Gérard Philipe,CDN de Saint-Denis 59 boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T16:00:00;2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Théâtre Gérard Philipe,CDN de Saint-Denis Adresse 59 boulevard Jules Guesde, 93200 Ville Saint-Denis lieuville Théâtre Gérard Philipe,CDN de Saint-Denis Saint-Denis