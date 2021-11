Brûlé·e·s TGP,Saint-Denis, 13 octobre 2021, Saint-Denis.

Brûlé·e·s

du mercredi 13 octobre au samedi 16 octobre à TGP, Saint-Denis

TEXTE Tamara Al Saadi AVEC LA COLLABORATION DE Hicham Boutahar, Saffiya Laabab, Élise Martin, Alexandre Prince, Frederico Semedo Mise en scène Tamara Al Saadi Brûlé.e.s, ou l’adolescence à fleur de peau : à travers une écriture théâtrale d’une conception originale, l’auteure et metteuse en scène Tamara Al Saadi parle de la jeunesse d’aujourd’hui, de discrimination, d’assignation et de racisme. Après le succès de PLACE, l’artiste propose un spectacle en trois temps, en interaction partielle avec le public. D’abord, un tirage au sort ! Des rôles sont imposés d’office aux cinq comédiens réunis dans un espace de jeu qui peut être des plus variés : hall d’établissement, classe, plein air ou plateau de théâtre. Durant une vingtaine de minutes, le spectateur découvre cinq jeunes enfermés dans un établissement scolaire et comment un affrontement naît entre les petits dealers de la « bande à Ilham » et Minah, le bouc émissaire de la classe… Brûlé.e.s joue sur la verticalité des rapports, l’oppression, les sentiments d’appartenance, les jeux de masques, jusqu’à désigner les frontières d’une banlieue comme les frontières du monde. Cela vous a-t-il plu ? Eh bien rejouons. Cette fois-ci, ce sont les spectateurs qui votent pour attribuer les personnages aux comédiens (qui connaissent donc tous les rôles). Des renversements ont lieu, l’histoire résonne autrement. Une véritable expérience de l’apparence et de l’identité se joue sous nos yeux, et nous interroge sur nos croyances, nos a priori nos jugements. Est-ce fini ? Non, une troisième partie vient prolonger cette variation, qui montre à quel point tout est fiction. À vous d’en être une fois encore le spectateur pour continuer à voir et entendre cette parole qui parle d’exclusion et de solitude. Oui, le collège brûle – mais pas comme vous croyez. Ce théâtre de l’adolescence impose ici sa puissance et sa fraîcheur par un engagement de jeu et une puissance scénique d’une sensible et indéniable inventivité.



TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T16:00:00;2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T17:00:00