BRUITS DE VILLE MUSEE DU VIEUX TOULOUSE Toulouse, vendredi 12 avril 2024.

Venez vivre un instant inédit et (re)découvrir l’histoire de la ville rose par le biais d’une expérience immersive.

Une exposition sonore qui réveillera les collections, peintures et photographies d’un Toulouse historique !

Si vous fermez les yeux dans la ville d’aujourd’hui, ce sont des moteurs de voitures, des sirènes d’ambulances, des marteaux piqueurs et autres machineries que vous entendez, au-delà des voix d’Hommes, des chants d’oiseaux ou des clochers d’église.

Imaginez maintenant, que les yeux bien ouverts, devant les images d’un Toulouse d’autrefois, vous découvrez le paysage sonore qui pouvait alors exister les sabots des chevaux, les crieurs publics, les frappes des battoirs à linges… Toulouse et ses lieux emblématiques sifflent à vos oreilles toute leur histoire.

Avec le photographe toulousain William Wartel et les Vidéophages, les cinq étudiants en Médiation culturelle fondateurs de l’association SOAR font le pari que vous verrez Toulouse sous un nouveau regard. 33 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

MUSEE DU VIEUX TOULOUSE 7 Rue du May

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

