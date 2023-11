Bruits Blancs #13 Centre Pompidou Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bruits Blancs #13 Centre Pompidou Paris, 11 décembre 2023, Paris. Le lundi 11 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

13e édition du festival musical et littéraire Bruits Blancs, organisé à la Bpi. Né il y a 13 ans, le festival Bruits Blancs invite des duos d’artistes, écrivain·e·s et musicien·ne·s à se rencontrer, lors de séquences inédites de vingt minutes. Une confrontation directe entre écriture littéraire, poétique et écriture musicale exploratoire. Programme • Ya ya ya

Avec Noëlle Renaude et Odile Auboin • Tout le monde

Avec Antoine Mouton et Vincent Courtois • Membres Fantômes

Avec Claude Favre et Pierre Jodlowski • Troisième Acte

Avec Dorothée Zumstein et Hélène Breschand Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/bruits-blancs-13/ contact.communication@bpi.fr

© Bruits Blancs

