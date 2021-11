Bruits blancs #11 Théâtre O(l)tto Ladusch, 3 décembre 2021, Mont Lozère et Goulet.

Bruits blancs #11

Théâtre O(l)tto Ladusch, le vendredi 3 décembre à 20:30

_ORMES AUDIOVISUELLES, MUSIQUES EXPLORATOIRES, LITTÉRATURE ET POÉSIE, RENCONTRES AUTEUR.E.S/MUSICIEN.NE.S_ Une invitation à explorer de multiples formes d’expressions nées des nouvelles technologies et du numérique. Créé en 2011 à Anis Gras – le lieu de l’autre (Arcueil), le festival Bruits Blancs propose des performances et rencontres entre compositeurs – musiciens, créateurs vidéo et écrivains – où sont explorées toutes les formes d’expressions nées des nouvelles technologies et du numérique, des champs de « l’expérimental électronique » ou de l’art acousmatique. Tel un laboratoire de découvertes ancré dans la vie artistique musicale et littéraire contemporaine, il soutient directement les artistes en leur offrant un espace de création et de rencontre, une voie d’exploration propre à chacun, singulière et susceptible d’ouvrir sur une aventure, des collaborations inattendues, voire inespérées. _ALÈTHEIA SOLO DE JULIA ROBERT_ Dans Alètheia qui signifie aussi « l’être – vrai » Julia Robert dévoile sa musique à travers la viole d’amour, l’alto et la voix que qu’elle voile avec des objets tels que des pinces à linge, différents papiers (carton, aluminium, plastique) où/et avec des pédales d’effets. En trafiquant et détournant ses instruments, elle offre différentes textures sonores et vient ainsi les dévoiler de façon à révéler d’autres points d’écoute. _VIDÉOFORMES, UNE SÉLECTION DE VIDÉOS D’ARTISTES NUMÉRIQUES_ Structure de diffusion et de production artistique depuis 1984, dans le domaine de l’art vidéo et des arts numériques, VIDEOFORMES organise un festival international éponyme annuel à Clermont-Ferrand présentant l’actualité de la création numérique : installations, vidéos, performances, créations numériques pluridisciplinaires, et tables rondes sur des thématiques élargies aux industries créatives et aux évolutions sociétales liées au numérique. _SCRATCH – MORPHOSIS DUO_ Deux performances musicales innovantes au saxophone baryton et électronique en temps réel. Morphosis Ensemble, c’est un groupe engagé dans la diffusion de la musique électroacoustique, un genre qui représente un pas en avant dans la révolution de la musique du 21ème siècle. Leurs objectifs sont de mettre en valeur ce genre de répertoire et de promouvoir des compositeurs, artistes sonores et interprètes impliqués dans l’exploration de nouveaux langages et sonorités.

6 euros

Concert son et lumière

Théâtre O(l)tto Ladusch Bagnols les Bains, Mont Lozère et Goulet Mont Lozère et Goulet Bagnols-les-Bains Lozère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T21:30:00