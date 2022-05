Bruitisme Bourges, 21 mai 2022, .

Bruitisme Bourges

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 03:00:00

Lancées il y a quelques années, ces soirées invitent les musiciens de tous poils à s’inscrire dans la journée sur un planning afin de jouer : douze heures seront ainsi mises à disposition. Des performances locales, nationales et internationales à raison d’une demi-heure chacune. Outre l’intérêt de présenter une gamme très large de formes sonores, des novices aux stars underground, le format court permet au public et aux participants d’avoir la curiosité titillée en permanence par les dispositifs et instruments divers, compositions acoustiques ou noise, planantes ou énervées, en ensemble ou solo, poussant la création sonore dans ses retranchements.

Bruitisme est issu de l’avant-garde italienne du début du XXe, idée reprise par Cage que le bruit organisé est de la musique. C’est surtout l’assemblage de plusieurs grandes familles musicales : l’électroacoustique, la musique improvisée, le jazz, la musique industrielle et le rock.

Antrepeaux

