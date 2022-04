BRUIT – Festival théâtre et musique Théâtre de l’Aquarium, 7 avril 2022, Paris.

Au Théâtre de l’Aquarium, il y a BRUIT, festival de théâtre et de musique entremêlés, qui a lieu deux fois par an en hiver et au printemps.

Le prochain BRUIT, c’est du 15 décembre au 5 février. Alors en plein cœur de l’hiver, on peut marcher sous les arbres, bien emmitouflé, voir de la lumière et passer le pas de la porte bleue. Il fait bon ici et on entend vibrer les créations furieuses et jubilatoires de bandes d’artistes, de la vie brève et des résidents. C’est lyrique et concret, brut et joyeux.

Théâtre de l’Aquarium La Cartoucherie – Route du champ de manœuvre 75 012 Paris

