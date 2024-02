Bruit Blanc Brasserie Zoumaï Marseille 6e Arrondissement, mercredi 21 février 2024.

Bruit Blanc Brasserie Zoumaï Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’univers de Baptiste est fait de rencontres humaines, d’atmosphères délicates, d’émotions partagées, de confiance accordée.

Cette première exposition de Baptiste Le Quiniou est le fruit d’une sélection de photographies issues de multiples rencontres, réalisées au cours des dix dernières années. Ici Baptiste nous livre une de ses thématiques principales, à savoir le portrait, celle qui de loin habillait le mieux les murs du Zoumaï.



L’univers de Baptiste est fait de rencontres humaines, d’atmosphères délicates, d’émotions partagées, de confiance accordée. Tout ce qui fait chambre d’écho, tout ce qui entre en résonance émotionnelle et poétique, devient lien entre le photographe et son modèle. Il y a les inconnus croisés, la famille, une ombre portée, une personnalité insolite qui se profile et se glisse entre le noir et le blanc. Les couleurs pètent et éclaboussent la rétine avec une sorte de joie, d’exaltation, entre affirmation et questionnement sur notre condition humaine. Autant d’instantanés de vie qui racontent de petites histoires.



Il faut dire que Baptiste est aussi sensible que le négatif sur lequel sont gravés ses portraits. On y trouve des regards attentifs, rêveurs, graves et joyeux, parfois interrogateurs, qui nous transportent dans un autre espace-temps. Autant de capsules intimistes dans lesquelles nous sommes conviés le temps d’une balade et dans lesquelles nous pouvons tous nous reconnaître.



Dans cette quête d’images sans cesse renouvelée où l’humain vient se confronter à l’humain, au minéral, aux forces de la nature, se dessine au final le portrait en filigrane d’un photographe engagé dans son art, profondément humaniste, parfois poète, qui pose sur le monde qui l’entoure son regard singulier.



Laurence Schauffler (Atelier Hors Cadre)



Vernissage le mercredi 21 février de 18h à 23h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21

fin : 2024-05-21

Brasserie Zoumaï 7 Cours Gouffé

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Bruit Blanc Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-12 par Ville de Marseille