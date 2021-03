Bruit blanc – Fin de résidence, 15 mars 2021-15 mars 2021, Caen.

Bruit blanc – Fin de résidence 2021-03-15 13:30:00 13:30:00 – 2021-03-28 17:30:00 17:30:00 Site Jacquard 6 rue Molière

Caen Calvados Caen

Le Labo des arts organise une exposition et vous invite à découvrir les œuvres Charlotte Paul et Sosthène Baran en donnant l’occasion d’entrer individuellement dans l’atelier des artistes dans le respect des règles sanitaires.

Venez découvrir leur exposition/visite d’atelier : « Nous avons oublié ce qu’était la neige. Et pourtant, ce Bruit blanc témoigne de la création de l’Univers. »

Charlotte Paul, née en 1996, est diplômée de l’ESAC Cambrai en 2017 et de l’ESAM Caen/Cherbourg en 2020. Elle vit et travaille à Caen où elle développe une pratique polymorphe, qui allie photographies, installations et assemblages.

Sosthène Baran est né en 1990 a` Blois, il vit et travaille à Caen. Il est diplômé de l’ESAM de Caen/Cherbourg en 2020. Il pratique la peinture et la sculpture après diverses formations de cuisinier, peintre en décor et de graphisme.

Son travail naît par le croquis, la modélisation 3D ou la manipulation d’argile, successivement ou non. Les éléments plastiques qui apparaissent sont alors immergés dans la peinture/sculpture finale. Ils cohabitent dans un décor de théâtre fantastique et silencieux en perpétuelle reconfiguration.

Sur inscription : reservationbruitblanc@gmail.com

© Sosthène Baran

