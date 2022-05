Bruissements Grez-sur-Loing, 4 juin 2022, Grez-sur-Loing. Bruissements rue Wilson Prieuré Grez-sur-Loing

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 rue Wilson Prieuré

Grez-sur-Loing Seine-et-Marne Grez-sur-Loing Exposition d’art contemporain organisée dans le cadre du Festival de l’Histoire de L’art de Fontainebleau sur l’Animal. mairie@grezsurloing.fr +33 1 64 45 95 15 http://www.grezsurloing.fr/ rue Wilson Prieuré Grez-sur-Loing

dernière mise à jour : 2022-05-10 par Office de Tourisme du Pays de Nemours

Détails Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Autres Lieu Grez-sur-Loing Adresse rue Wilson Prieuré Ville Grez-sur-Loing lieuville rue Wilson Prieuré Grez-sur-Loing Departement Seine-et-Marne

Bruissements Grez-sur-Loing 2022-06-04 was last modified: by Bruissements Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing 4 juin 2022 Grez-sur-Loing Seine-et-Marne

Grez-sur-Loing Seine-et-Marne