Bruissements d’elles – La création au féminin Tours, 2 mars 2022, Tours.

Bruissements d’elles – La création au féminin Tours

2022-03-02 – 2022-03-25

Tours Indre-et-Loire

3.8 14.8 EUR 23e édition

Le Festival Bruissements d’elles Créé en 2000 par les villes de Joué-les-Tours et La Riche, Bruissements d’Elles a à cœur de mettre la femme en valeur. Ce festival a pour but de valoriser la création artistique féminine, domaine dans lequel les femmes sont encore trop peu connues et représentées. Bruissements d’elles se renouvelle chaque année au cours du mois de mars, le mois de la femme, et est devenu un label de référence, en particulier pour le public tourangeaux. Cette année, 9 villes sont présentes sur le festival, autour de diverses manifestations artistiques autour de la femme : théâtre, musique, sculpture, peinture, cinéma.

Bruissements d’elles est né du désir d’affirmation et d’émancipation des femmes œuvrant en tous secteurs de la création.

23e édition

Tours

