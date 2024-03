Bruissements charnels Le 2 Sainte-Vertu, samedi 16 mars 2024.

Bruissements charnels Le 2 Sainte-Vertu Yonne

En toile ou sur papier, la nouvelle exposition de l’artiste est consacrée aux fleurs. Des nymphéas, des bouquets sur toile et des fleurs sur papier, peintes au couteau, dans un style graphique et très contemporain. L’espace d’exposition présente également les autres thèmes de travail de l’artiste ciels, vagues, abstraits… ainsi que des œuvres pour enfants. Je suis sensible à la puissance des fleurs. Cette puissance qui leur fait passer la moindre faille dans le béton. Cette puissance dont on entend presque le bruissement… Une puissance joyeuse, pétillante comme un feu d’artifice… C’est pourquoi mes bouquets et mes fleurs envahissent le cadre du tableau, en débordant parfois et explosent comme une pulsion de vie. Joëlle Kem Lika. EUR.

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-10-20 19:00:00

Le 2 2 Route de Lichères

Sainte-Vertu 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cecile.barbara@wanadoo.fr

