Bruissement de pelles – LES RIAS 2021 Clohars-Carnoët, 28 août 2021, Clohars-Carnoët.

Bruissement de pelles – LES RIAS 2021 2021-08-28 11:03:00 – 2021-08-28 11:43:00 Rive gauche – Cale Cayenne Lieu-dit Doëlan

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët

Furinkaï

Paris (75) – Cirque – 45 min

(Création 2016) – jauge : 350 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS

Bruissements de pelles est l’histoire passionnante et toujours recommencée de la parade amoureuse. À la fois scénographie, accessoires et partenaires, les outils qui la peuplent se sont accumulés au gré du parcours créatif de Satchie Noro et de Dimitri Hatton. Ils se déploient, transforment les corps, les allongent ou les hérissent.

Une proposition indomptable, chorégraphique et musicale, qui se réinvente au gré des espaces.

Parking PMR – Handicap auditif – Handicap mental

Furinkaï

Paris (75) – Cirque – 45 min

(Création 2016) – jauge : 350 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS

Bruissements de pelles est l’histoire passionnante et toujours recommencée de la parade amoureuse. À la fois scénographie, accessoires et partenaires, les outils qui la peuplent se sont accumulés au gré du parcours créatif de Satchie Noro et de Dimitri Hatton. Ils se déploient, transforment les corps, les allongent ou les hérissent.

Une proposition indomptable, chorégraphique et musicale, qui se réinvente au gré des espaces.

Parking PMR – Handicap auditif – Handicap mental

dernière mise à jour : 2021-08-06 par