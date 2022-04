BRUH Aglaé & Sidonie, 28 avril 2022, Marseille.

BRUH

Aglaé & Sidonie, le jeudi 28 avril à 20:00

Entre Free Jazz et musique improvisée, le collectif BRUH vous invite à une plongée en milieu sonore où la musique se dessine dans l’instant, une conversation où les formes oscillent entre quiétude et fulgurances, harmonie et dissonance. L’occasion de créer ensemble l’impression éphémère du moment. Le tout à l’invitation de Jérôme Mathevon, pianiste et compositeur, diplômé du CNR de Marseille. Après avoir étudié le répertoire classique avec Chantal Cuvillier, il se forme au Jazz avec Gérard Sumian avant d’intégrer la classe de Jazz du CNR. Il initie son propre quartet (composé de Clément Rioland, Quentin Bourg-Drevet et Julian Biscaro-Balle) avec lequel il sort un premier album de compositions personnelles, “Opening the Trunk”, en janvier 2021 et réalise un enregistrement solo de musique improvisée “Lunaires Machins” en avril 2020. Membre actif de la scène marseillaise, il collabore à plusieurs projets (Olivier Pinto 7tet, JC Parisi 4tet, Michele Tino 4tet…) et joue dans la pièce de théâtre “Une irritation” mise en scène par Henri Fernandez. Egalement auteur de poésies et influencé par le Rock, il poursuit son exploration musicale entre couleurs impressionnistes et embardées Free . —————————- Petite restauration et boissons aux tarifs habituels. Entrée libre, consommation obligatoire.

entrée libre

♫JAZZ♫

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T22:00:00