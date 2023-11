Soirée Années 80 LE BASCALA, 3 février 2024, BRUGUIERES.

Soirée Années 80 LE BASCALA. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 21:00 (2024-02-03 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Le Bascala (3-1059393) présente ce spectacle Des couleurs, du fun et de la bonne humeur, la soirée années 80 est encore là ! Le Bascala a ressorti la boule à facettes et vous a concocté un show de 3h dans une ambiance « revival » incroyable ! Enflammez le dancefloor et profitez des animations proposées pour la soirée, et de bien d’autres surprises. Lâchez-vous et venez déguisés avec vos amis pour une soirée inoubliable ! Tarif réduit : demandeur d’emploi, étudiant, moins de 18 ansRéservation PMR : 06 30 16 16 09

LE BASCALA BRUGUIERES 12, rue de la Briqueterie Haute-Garonne

Votre billet est ici