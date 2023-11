Chère Ijeawele LE BASCALA, 24 novembre 2023, BRUGUIERES.

Le Bascala (3-1059393) présente Festival Ville pour tous « CHÈRE IJEAWELE… » Festival Ville pour tous Adapté du roman de Chimamanda Ngozi Adichie « Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe ». Cette nouvelle création aborde les questions de féminisme, de genre et d’égalité en reprenant les 15 suggestions d’éducation féministe présentées dans le livre. Elle nous invite à un chemin initiatique, aussi bien pour les pères et mères, que pour les oncles, tantes, adultes entourant les enfants d’aujourd’hui. L’adaptation apporte une réponse enjouée, vivante, rythmée et enthousiasmante à des directions de vie, vers l’égalité et la reconnaissance de la place de l’autre. Sur scène les textes sont dits et chorégraphiés en mêlant danse des signes et rythmes hip-hop. Une création collective qui fait à nouveau fait se rencontrer la culture hip hop & la culture sourde. Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploiRéservation PMR : 06 30 16 16 09

LE BASCALA BRUGUIERES 12, rue de la Briqueterie Haute-Garonne

