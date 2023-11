En Attendant James B. – Cie Art Mouv LE BASCALA, 17 novembre 2023, BRUGUIERES.

En Attendant James B. – Cie Art Mouv LE BASCALA. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 21:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Le Bascala (3-1059393) présente Neuf Neuf Festival En attendant James B. appelle à l’affranchissement des corps à travers le plaisir de danser. La chorégraphie s’enracine dans la soul music. L’imaginaire des artistes s’affranchit des frontières et se déploie dans la salle et sur la scène. La création met en jeu sept interprètes et un mystérieux personnage dont l’attente dévoile un espace de liberté et d’expression dans une célébration commune d’un swing jubilatoire.Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploiRéservation PMR : 06 30 16 16 09 Cie Art Mouv

LE BASCALA BRUGUIERES 12, rue de la Briqueterie Haute-Garonne

24.0

EUR24.0.

