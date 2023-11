Le Switch LE BASCALA, 10 novembre 2023, BRUGUIERES.

Le Bascala (3-1059393) présente ce spectacle Philippe a bien de la chance, il a une femme et une maîtresse, jusque-là, rien que de très normal, mais lassées du traitement qu’il leur accorde avec assiduité, voici qu’elles décident de goûter aux plaisirs de l’autre. La femme veut être traitée comme une maîtresse et la maîtresse comme une femme. C’est le Switch! A partir de cet instant Philippe va avoir une vie beaucoup plus compliquée… A.PESLE, C.ANAV, E.BOIDRON Une comédie de Marc FAYETTarif réduit : demandeur d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, CE, adhérent FNACRéservation PMR : 06 30 16 16 09 Le Switch

LE BASCALA BRUGUIERES 12, rue de la Briqueterie Haute-Garonne

