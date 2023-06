INÉDIT DE L’ÉTÉ • MOMI MAIGA par Musiques de nuit BRUGES, Théâtre de verdure de la ludo-médiathèque Bruges, 26 août 2023, Bruges.

INÉDIT DE L’ÉTÉ • MOMI MAIGA par Musiques de nuit Samedi 26 août, 20h00 BRUGES, Théâtre de verdure de la ludo-médiathèque GRATUIT sans réservation

Concerts aux confins du monde

Véritables signatures de l’Été métropolitain depuis sa création, les Inédits parent de leurs concerts envoûtants six écrins de l’agglomération et offrent des moments privilégiés d’écoute dans l’incroyable richesse de destinations musicales délicieusement dépaysantes.

MOMI MAIGA

Du haut de ses 25 ans, Momi Maiga s’impose déjà comme un virtuose de la kora, mais aussi un grand chanteur et compositeur autodidacte, empreint de jazz, d’afrobeat et de flamenco. Immergé dans le riche patrimoine musical de l’Afrique de l’Ouest, le jeune artiste a grandi dans la région de la Casamance, au sud du Sénégal, au sein d’une famille de musiciens accomplis. Avec le percussionniste catalan Aleix Tobias Sabater, l’excellente Marçal Ayats au violoncelle et le violoniste mexicain Carlos Montfort, il propulse un dialogue insolite et savoureux entre les cultures de la Casamance, du Mexique et de la Catalogne.

Photo : Vilafranca Grup

☀️ SAMEDI 26.08 À 20H suivi d’une discussion conviviale avec l’artiste

☀️ BRUGES Théâtre de verdure de la ludo-médiathèque, 6 rue du Carros 33520 Bruges

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1H30 environ

☀️ GRATUIT sans réservation

Buvette et petite restauration payantes sur place

En cas d’intempéries ou de canicule, concert déplacé à l’Espace culturel Treulon (avenue de Verdun) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur Momi Maiga

Extrait de l’univers de Momi Maiga

https://soundcloud.com/user-455202522

L’association Musiques de nuit est en charge du développement artistique et de la programmation du Rocher de Palmer. Elle expérimente depuis 1980 des pratiques culturelles enrichissantes et audacieuses sur le territoire des Hauts de Garonne, en étroite collaboration avec les élus, les habitants et les professionnels. Cet ancrage territorial se pérennise avec l’avènement du Rocher de Palmer depuis l’automne 2010, la dimension des projets menés dépassant le simple rayonnement local avec la mise en place de projets interrégionaux et interdisciplinaires et une volonté d’extension nationale et internationale.

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

©Vilafranca Grup