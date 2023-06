LA CERISE SUR LE GÂTEAU • DERNIER JOUR DE L’EXPOSITION Éditions de la Cerise BRUGES, Ludo-médiathèque le Château Bruges, 29 juillet 2023, Bruges.

De la belle ouvrage

Les Éditions bordelaises de la Cerise fêtent leurs 20 ans avec une exposition rétrospective des principaux titres de leur catalogue et un concert dessiné. À la tête de cette belle aventure éditoriale, l’artiste Guillaume Trouillard porte depuis deux décennies l’ambition d’un travail artisanal, au sens le plus noble du terme. L’espace d’expression qu’il a initialement créé pour ses camarades de promotion des Beaux-Arts s’est peu à peu ouvert à des productions venues des États-Unis, de Chine ou de Suède, avec l’obsession de fabriquer, en France, des livres dessinés d’une beauté rare et d’une folle originalité. L’exposition de planches originales permet d’admirer le chemin parcouru en 31 titres.

Photo : Éditions de la Cerise

☀️ BRUGES Ludo-médiathèque Le Château, parc Treulon, 6 rue du Carros 33520 Bruges

En savoir plus sur les Éditions de la Cerise

Expositions de planches originales à voir aussi à Saint-Louis de Montferrand, à Floirac et au Bouscat

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

©Éditions de la Cerise