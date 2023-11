Bruges Athlon Bruges Bruges, 16 décembre 2023, Bruges.

La manifestation sportive « Bruges Athlon » revient cette année dans le cadre du Marché de Noël, le samedi 16 décembre, de 9h à 12h. Constituez vos équipes de deux et participez aux épreuves de course à pied et tir au pistolet laser ! La manifestation est ouverte aux petits et grands participants, formés en binômes. Le parcours est adapté à tous les niveaux.

Participation : 4 euros. Les participations seront reversées à l’association Les Restos du Cœur.

Inscriptions : 06 07 06 51 08. Places limitées.

