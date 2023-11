Marché de Noël de Bruges Bruges Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Marché de Noël de Bruges Bruges Bruges, 15 décembre 2023, Bruges. Marché de Noël de Bruges 15 – 17 décembre Bruges Entrée libre Le marché de Noël prend place dans le centre-ville de Bruges. Retrouvez la magie de Noël, les décors grandeur nature, le village des artisans-créateurs, les photos avec le Père Noël, les parades lumineuses, le feu d’artifice de clôture… Bruges 87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-bruges.fr/sorties-et-loisirs/agenda/marche-de-noel-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

Détails

Catégories d'Évènement:
Bruges, Gironde

Autres Lieu
Bruges

Adresse
87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges

Ville
Bruges

Departement
Gironde

