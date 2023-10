Visite du Marché de Noël bruges Bruges, 2 décembre 2023, Bruges.

Le samedi 2 décembre, la mairie de quartier du Faubourg de Béthune vous propose de visiter le marché de Noël de Bruges.

Départ du bus à 10H30 de la Mairie de quartier pour une arrivée prévu à 11h45.

Vous aurez quartier libre pour visiter le marché et cette belle ville surnommée « la petite Venise du Nord »

Le bus repartira à 18h00 pour un retour vers 19h15.

Sur inscription auprès de la mairie de quartier du Faubourg de Béthune.

Places limitées.

Gratuit et priorité aux habitants du Faubourg de Béthune.

