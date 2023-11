L’arbre en fête Bruges Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde L’arbre en fête Bruges Bruges, 2 décembre 2023, Bruges. L’arbre en fête 2 et 6 décembre Bruges Sur inscription Depuis 2021, dans le cadre du programme « plantons 1 million d’arbres », pour marquer la reprise de la saison des plantations et accompagner la distribution de jeunes plants, la ville de Bruges en partenariat avec Bordeaux Métropole propose une semaine autour de l’arbre et de la nature. Cette année, « L’arbre en fête » aura lieu du 1er au 8 décembre 2023 sur le thème de l’arbre nourricier. C’est pourquoi une distribution de 5.500 plants à destination des habitants a été organisée pendant la semaine de l’Arbre en fête. Chaque foyer souhaitant participer se verra remettre un arbre fruitier ou un jeune plant d’arbre de la marque Végétal Local, dans la limite des stocks disponibles, sans possibilité de choix des essences. La remise de ces jaunes plants se fera à l’occasion du marché de plein air du Tasta ville le samedi 2 décembre de 9h à 13h à l’occasion du marché de plein air du centre-ville et le mercredi 6 décembre de 15h à 18h à lors du marché de plein air du Tasta. Bruges 87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-bruges.fr/sorties-et-loisirs/agenda/larbre-en-fete »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00 environnement nature Détails Catégories d’Évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Bruges Adresse 87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges Ville Bruges Departement Gironde Lieu Ville Bruges Bruges latitude longitude 44.886329;-0.610536

Bruges Bruges Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruges/