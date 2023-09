Festival au bout de la rue Bruges Bruges, 2 novembre 2023, Bruges.

Festival au bout de la rue 2 – 4 novembre Bruges

Dans le cadre de la 4e édition du festival Au bout de la rue, le service sport & jeunesse de la ville, et l’association Mur du souffle proposent une semaine d’ateliers en direction des jeunes de 11 à 17 ans, les 2, 3 et 4 novembre, et un temps fort autour des cultures urbaines le samedi 4 novembre à l’Espace Treulon. Tout public, entrée libre (sauf contest de skate sur inscriptions).

Ateliers customisation et graffiti : les 2 & 3 novembre 2023

Pour les 11-17 ans

> Infos et inscriptions : 06 75 04 44 65 / e-jeunesse@mairie-bruges.fr

Temps fort le samedi 4 novembre

Dès 14h : Contest de skate

> Renseignements et inscriptions auprès du service sport et jeunesse au 06 75 04 44 65 / e-jeunesse@mairie-bruges.fr

Dès 14h45 : Expo-restitution des ateliers, exposition d’un jeune street-artiste, jeux vidéo, performance graffiti. Entrée libre.

19h15 : Projection du film Skateboard Stories (52 min) suivie d’une rencontre avec le réalisateur Thomas Lallier. Entrée libre.

