Gironde Fête foraine Bruges Bruges, 29 juin 2023, Bruges. Fête foraine 29 juin – 2 juillet Bruges Entrée libre La fête foraine ouvre ses portes le jeudi 29 juin. Manèges et attractions pour petits et grands, ambiance gourmande… Pour en profiter, rendez-vous place de l’Hôtel de Ville tout au long du week end.

Horaires :

> Jeudi 29.06 : 15h – 22h

> Vendredi 30.06 : 15h – 0h

> Samedi 01.07 : 15h – 0h

> Dimanche 02.07 : 15h – 22h Bruges 87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-06-29T15:00:00+02:00 – 2023-06-29T22:00:00+02:00

