Vous êtes formidable Vendredi 7 avril 2023, 19h00

Entrée libre

Bruges 87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges
Vous êtes formidable ! Compagnie Paul Les OIseaux

19h Une exposition à ciel ouvert.

La compagnie Paul Les Oiseaux propose un travail participatif sur l’image de soi. Valérie Rivière collabore avec le photographe Enki Djipal et la plasticienne Delphine Tambourindeguy afin de réaliser des prises de vue des

habitants du quartier du Tasta.

Les photographies seront affichées en grand format sur les façades d’immeubles, au coeur du quartier pour accompagner de manière poétique le quotidien des habitants pendant trois mois. Entrée libre

Tout public

