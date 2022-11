Bruges Athlon Bruges Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

Bruges Athlon Bruges, 17 décembre 2022, Bruges. Bruges Athlon Samedi 17 décembre, 09h00 Bruges

Sur inscription

Manifestation sportive Bruges 87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine De 9h à 12h – Parvis de l’Hôtel de Ville

La manifestation sportive « Bruges Athlon » revient cette année dans le cadre du Marché de Noël, le samedi 17 décembre, de 9h à 12h. Constituez vos équipes de deux et participez aux épreuves de course à pied et tir à la carabine laser ! La manifestation est ouverte aux petits et grands participants, formés en binômes. Le parcours est adapté à tous les niveaux.

Participation : 4 euros. Les participations seront reversées l’association caritative « Mur du Souffle ».

Inscriptions : 06 07 06 51 08. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T09:00:00+01:00

2022-12-17T12:00:00+01:00 AdobeStock

Détails Catégories d’évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Bruges Adresse 87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges Ville Bruges Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Bruges Bruges Departement Gironde

Bruges Bruges Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruges/

Bruges Athlon Bruges 2022-12-17 was last modified: by Bruges Athlon Bruges Bruges 17 décembre 2022 Bruges Bruges Bruges

Bruges Gironde