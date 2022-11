Marché de Noël de Bruges Bruges Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Marché de Noël de Bruges 15 – 18 décembre

Entrée libre

Du 15 au 18 Décembre 2022
87 avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges
Gironde Nouvelle-Aquitaine

Du 15 au 18 Décembre 2022

Place de la Mairie Le marché de Noël prend place dans le centre-ville de Bruges. Retrouvez la magie de Noël, les décors grandeurs nature, le village des artisans-créateurs, les photos avec le Père Noël (gratuites pour les Brugeais), les repas à thème de nos villes jumelles, le feu d’artifice de clôture ..

2022-12-15T15:00:00+01:00

2022-12-18T21:00:00+01:00

